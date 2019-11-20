Akrep burcu aşk uyumu
Akrep burcu aşk uyumu tablosuna göre Akrep kadını ve erkeği en iyi hangi burçlarla anlaşır? Aşkta ruh ve beyin okuyabilen Akrep burçları Akrep-Koç, Akrep-Boğa, Akrep-İkizler, Akrep-Yengeç, Akrep-Aslan, Akrep-Başak, Akrep-Terazi, Akrep-Akrep, Akrep-Yay, Akrep-Oğlak, Akrep-Kova, Akrep-Balık burcu aşk uyumu ve aşk uyumu tablosunun detayları haberimizde.
Akrep burcu aşk uyumu detaylarını sizler için derledik. Akrep burcunun, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcuyla aşk uyumu tablosundaki detayları sizler için derledik. Haberimizden Akrep burcunun diğer burçlarla olan aşk uyumu detaylarını okuyarak ilişkinizi güçlendirebilir, partnerinizin isteklerini tahmin edebilirsiniz. Öncelikle aşık Akrepler nasıl olur sorusunun yanıtıyla başlayalım. Akrep burcularının aşk hayatında nasıl olduklarını öğrenmek Akrep burcunun aşk uyumu tablosuna da hakim olmanızı kolaylaştırır. Bir Akrep burcuyla birlikteyseniz her şeyden önce ondan hiçbirşey saklayamayacağınızı bilmeniz gerekir. Zira sizi bilinçaltınızın en derinlerinde kalan şeylere varana dek okuyabilir, çoğu zaman bunların siz bile farkında değilsinizdir ancak o farkındadır. Dolayısıyla Akrep burcuyla ilişki pek de kolay değildir. Sizi sürekli bir dönüşüme ve değişime zorlar. Akrep sevgiliye yanlış yapmayın. Süregelen bir ilişkiniz varsa zaten size yapmamanız gerektiği hissini çoktan vermiştir. Oldukça kararlı ve tutkuludur. Bıkması ve bırakması zordur. Karşısındaki artık değiştirip dönüştüremeyeceğini anladığında kendi bırakır. Aksi takdirde onun kıskaçlarından kurtulmanız pek de kolay değildir. Şimdi gelelim Akrep-Koç, Akrep-Boğa, Akrep-İkizler, Akrep-Yengeç, Akrep-Aslan, Akrep-Başak, Akrep-Terazi, Akrep-Akrep, Akrep-Yay, Akrep-Oğlak, Akrep-Kova, Akrep-Balık burcu aşk uyumu ve aşk uyumu tablosunun detayları.
Akrep-Koç aşk uyumu: Mars’ın yönettiği bu iki burç ilişkide de savaşçı ruhlu olur. Cinsellik ön sırada yer alır. Tensel uyum olmadıktan sonra ilişkinin yürümesi zor olabilir. Koç burcunun kendine güvenen lider tavrıyla, Akrep burcunun fikirlerinden ödün vermemesi inatlaşmalarına sebep olabilir. Akrep burcunun duygusal ve sessiz karakteri zaman zaman Koç burcunun yüksek enerjisine ayak uyduramayabilir. Ama bu çiftin aralarındaki tutkulu aşk her şeyin önüne geçer. Koç burcu her zaman Akrep burcuna pozitif destek vermelidir. Koç burcunun bir anlık söylediği sert sözler, Akrep burcunun hislenmesine neden olur ve derin bir sessizliğe bürünebilir. Bir müddet sonra da bu durum negatif duygular beslemesine neden olabilir.
Akrep-Boğa aşk uyumu: Birbirlerine 180 derece zıt olan bu iki burç ne kadar farklı olurlarsa olsunlar, aşık olduklarında uzun süreli bir beraberlik yaşarlar. İlişkinin başlarında anlaşamayacaklarını düşünebilirler. Ne Akrep burcu ne de Boğa burcu kendinden ödün verir. İkisi de o kadar sabit fikirlidir ki kimse kimseye uymak istemez. Fakat zaman geçtikçe aslında birbirlerinin eksiklerini tamamladıklarını görürler. Boğa burcu sevgisini gösterdikçe, sessiz ve içine dönük Akrep burcu tam tersine pozitif ve neşe dolu bir karaktere dönüşür. Akrep burcunun sevdiğini koruması ve sahiplenmesi, Boğa burcunun aradığı güven duygusunu fazlasıyla karşılar. Fakat bu iki burçtan biri ilişkisinden şüphe duymaya başlarsa o zaman durum değişir.
Akrep-İkizler aşk uyumu: Değişken İkizler burcu ile sabit Akrep burcu ilişkide anlaşmakta zorlanabilirler. Özellikle tutkulu seven Akrep burcu, İkizler burcunun dışa dönük yapısıyla hayal kırıklığına uğrayabilir. Akrep burcu aşık olduğunda odak noktası o kişi olurken, İkizler burcu hayatındaki odak noktalarını değiştirmez. O her zaman herkesle aynı şekilde kalır. Akrep belli etmese de duyguları onu yönetir. İkizleri ise sadece mantığı yönlendirir. Bu durum bir taraf tutkulu severken, diğer tarafın ise aynı şekilde ilgisini ortaya koyamadığında, ilişkide tansiyon yükselmeye başlayabilir. İkizler burcu Akrep burcunu anlayıp, kendini açmaya çalışsa da Akrep burcu ikinci bir şans vermeyebilir.