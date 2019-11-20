Akrep burcu aşk uyumu detaylarını sizler için derledik. Akrep burcunun, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcuyla aşk uyumu tablosundaki detayları sizler için derledik. Haberimizden Akrep burcunun diğer burçlarla olan aşk uyumu detaylarını okuyarak ilişkinizi güçlendirebilir, partnerinizin isteklerini tahmin edebilirsiniz. Öncelikle aşık Akrepler nasıl olur sorusunun yanıtıyla başlayalım. Akrep burcularının aşk hayatında nasıl olduklarını öğrenmek Akrep burcunun aşk uyumu tablosuna da hakim olmanızı kolaylaştırır. Bir Akrep burcuyla birlikteyseniz her şeyden önce ondan hiçbirşey saklayamayacağınızı bilmeniz gerekir. Zira sizi bilinçaltınızın en derinlerinde kalan şeylere varana dek okuyabilir, çoğu zaman bunların siz bile farkında değilsinizdir ancak o farkındadır. Dolayısıyla Akrep burcuyla ilişki pek de kolay değildir. Sizi sürekli bir dönüşüme ve değişime zorlar. Akrep sevgiliye yanlış yapmayın. Süregelen bir ilişkiniz varsa zaten size yapmamanız gerektiği hissini çoktan vermiştir. Oldukça kararlı ve tutkuludur. Bıkması ve bırakması zordur. Karşısındaki artık değiştirip dönüştüremeyeceğini anladığında kendi bırakır. Aksi takdirde onun kıskaçlarından kurtulmanız pek de kolay değildir. Şimdi gelelim Akrep-Koç, Akrep-Boğa, Akrep-İkizler, Akrep-Yengeç, Akrep-Aslan, Akrep-Başak, Akrep-Terazi, Akrep-Akrep, Akrep-Yay, Akrep-Oğlak, Akrep-Kova, Akrep-Balık burcu aşk uyumu ve aşk uyumu tablosunun detayları.