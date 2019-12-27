Akrep 2020 burç yorumları yıllık aşk para kariyer falı

2020 Akrep burcu aşk falı

Akrep, aşk hayatınız geçen yıl yaptığı damarında devam edecek. Yine de küçük bir değişiklik olacak, çünkü 2020'nin en acemi sevenler için bile çok tutkulu bir yıl olacağı tahmin ediliyor. Zaten bir ilişkiniz varsa, daha romantik tarihler ve tutkulu cinselliğe meyilli olacaksınız. Bekarsanız, bunun gibi şeyler için de fırsatlara sahip olacaksınız, ancak istediğinizi elde etmek için hızlı bir şekilde harekete geçmeniz gerekecek. Bir ilişkiniz olsun ya da olmasın, romantizm ile ilgili kararlar vermek bu yıl sizin için zor olacaktır. Böylece kontrolleri eşinize vermek ve sizi nereye götürdüğünü görmek isteyebilirsiniz. Yaşam hızınız bu yıl hızlı olacak. Bu nedenle ortaklar, arkadaşlar ve aile üyeleriyle vakit geçirmek zor olabilir, ancak denemek önemli! Arkadaşlarınızın etrafında rahatlamaya çalışın ve ciddi bir şey yapmanız gerekiyorsa, her zaman eylemlerinizin getirebileceği sonuçları düşünün.