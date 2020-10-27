AKOM'dan İstanbullulara son dakika uyarısı! Bu gece başlıyor 10 derece düşecek
AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere bugün gece başlayacak yerel sağanak yağışların aralıklarla önümüzdeki hafta başına (Pazartesi) kadar devam edeceği belirtildi.
Türkiye'de kar soğukları başlıyor. Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere bugün gece başlayacak yerel sağanak yağışların aralıklarla önümüzdeki hafta başına (Pazartesi) kadar devam edeceği belirtildi.
İBB AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin serin ve yağışlı bir sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor.
Bugün gece saatlerinden itibaren yerel olarak gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, aralıklarla önümüzdeki hafta başına (Pazartesi) kadar devam edeceği tahmin ediliyor.
Barajların dolması bekleniyor
AKOM tarafından paylaşılan yağış raporunda yaz mevsiminin kurak geçtiği vurgulanırken, Ekim ayının ardından baraj doluluk oranları yüzde 30'lar seviyelerine kadar gerilediği belirtildi.