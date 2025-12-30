BIST 11.133
|
AKOM'dan İstanbul'a yılbaşı uyarısı! Buz tutacak dikkat edin

AKOM, kentte yılbaşında soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını belirterek, buzlanma ve kaygan zemin riskine karşı uyarıda bulundu. Özellikle 1 Ocak Perşembe günü İstanbul'da en düşük hava sıcaklığının eksi 1 derece olacağı bildirildi.

AKOM'dan İstanbul'a yılbaşı uyarısı! Buz tutacak dikkat edin - Resim: 1

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul yılbaşında soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olacak.Kentte yarın sabah saatlerinden itibaren çok bulutlu ve yağışlı bir hava beklenirken, gün içerisinde sıcaklıkların 5 derece civarında seyredeceği, gece saatlerinde ise 0 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor. Yağışların özellikle sabah saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

AKOM'dan İstanbul'a yılbaşı uyarısı! Buz tutacak dikkat edin - Resim: 2

PERŞEMBE EN SOĞUK GÜN

1 Ocak Perşembe günü ise İstanbul'da en düşük hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar gerilemesi, günün en yüksek sıcaklığının ise 4 derece civarında olması bekleniyor.

AKOM'dan İstanbul'a yılbaşı uyarısı! Buz tutacak dikkat edin - Resim: 3

Yağış miktarının metrekare başına 1 ila 4 kilogram arasında olacağı tahmin edilirken, yer yer soğuk hava etkisini sürdürecek.

AKOM'dan İstanbul'a yılbaşı uyarısı! Buz tutacak dikkat edin - Resim: 4

AKOM, gece ve sabah erken saatlerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yer yer buzlanma ve kaygan zemin riskine karşı sürücülerin ve yayaların dikkatli olması uyarısında bulundu. 

