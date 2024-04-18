AKOM’dan İstanbul’a şiddetli gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre yurdun batısı ve Ege’nin kıyı kesimlerinde yerel ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Megakent İstanbul da yağış beklenen kentler arasında yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) 25-28 derece aralığında seyreden sıcaklıkların bugünden itibaren 16-18 derece aralığına gerileyeceğini ve sağanak geçişleri görüleceğini açıkladı.
İstanbul’da yerel ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinin Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç sisteminin etkisi altına gireceği belirtildi.
İl genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, 25-28 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, bugünden itibaren 16-18 derece aralığına, bahar değerlerine gerileyeceğinin öngörüldüğü bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Samsun, Tokat, Erzurum, ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor.