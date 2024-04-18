AKOM’dan İstanbul’a şiddetli gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Samsun, Tokat, Erzurum, ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.