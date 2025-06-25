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AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı! Tehlikeli sıcaklar bugün başlıyor, saatlere dikkat edin

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AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı! Tehlikeli sıcaklar bugün başlıyor, saatlere dikkat edin

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 9 derece üzerinde olacağını açıklamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da kentte sıcak hava nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı! Tehlikeli sıcaklar bugün başlıyor, saatlere dikkat edin - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM),  sosyal medya hesabından kentte beklenen hava durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

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AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı! Tehlikeli sıcaklar bugün başlıyor, saatlere dikkat edin - Resim: 2

Yapılan açıklamada İstanbul'un farklı bölgelerinde sıcaklıkların 37 dereceye kadar yükseleceğini bildirildi. 

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AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı! Tehlikeli sıcaklar bugün başlıyor, saatlere dikkat edin - Resim: 3

AKOM tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çarşamba gününden cuma gününe kadar süreceği öngörülen sıcak hava dalgası nedeniyle, İstanbul'un farklı bölgelerinde sıcaklıkların 34-37 C aralığına kadar yükseleceği beklenmektedir.

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AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı! Tehlikeli sıcaklar bugün başlıyor, saatlere dikkat edin - Resim: 4

Tehlikeli sıcaklıkların etkili olacağı bu günler, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arası güneş çarpması açısından en riskli zamanlardır."

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