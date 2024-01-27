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AKOM'da İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kar sert geliyor, saati belli

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AKOM'da İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kar sert geliyor, saati belli

Meteoroloji'nin güncel verilerine göre; bugün Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgeleri, Ege, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da yağış bekleniyor. Yarın ise İstanbul'da, gündüz karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren de kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

AKOM'da İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kar sert geliyor, saati belli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Ege'nin kuzey, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, İç Anadolu'nun doğu kesimleri ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

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AKOM'da İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kar sert geliyor, saati belli

Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Karadeniz kıyı illeri ile Hakkari, Şırnak ve Siirt ile Van'ın güney çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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AKOM'da İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kar sert geliyor, saati belli

İstanbul'a kar geliyor, saati belli

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, İstanbul’da hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Bugün (cumartesi) yağmur şeklinde görülecek yağışların, yarın (pazar) karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Pazartesi günü öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği öngörülüyor

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AKOM'da İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kar sert geliyor, saati belli

Hava sıcaklığı

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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