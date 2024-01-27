AKOM'da İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kar sert geliyor, saati belli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Ege'nin kuzey, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, İç Anadolu'nun doğu kesimleri ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.