AKOM ve Meteoroloji'den sağanak ve soğuk uyarısı

Meteoroloji, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların düşeceğini ve yağışlı havanın Türkiye’nin genelinde etkili olacağını duyurdu. İşte yurt genelinde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu..

AKOM ve Meteoroloji'den sağanak ve soğuk uyarısı - Resim: 1

Meteoroloji, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların düşeceğini ve yağışlı havanın Türkiye’nin genelinde etkili olacağını duyurdu. Pazartesi güneşli geçerken, salıdan itibaren Ege ve Akdeniz’de kuvvetli sağanaklar, Marmara ve Karadeniz’de aralıklı yağışlar bekleniyor. 

AKOM ve Meteoroloji'den sağanak ve soğuk uyarısı - Resim: 2

AKOM ise İstanbul’da çarşambaya kadar ciddi bir yağış öngörülmediğini ancak sıcaklıkların salı gece saatlerinde itibaren düşeceğini açıkladı. 

İşte yapılan açıklamalara göre 10 Kasım Pazartesi hava durumu ve yeni haftanın hava durumu tahminleri…

AKOM ve Meteoroloji'den sağanak ve soğuk uyarısı - Resim: 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10-14 Kasım tarihlerini kapsayan yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların hafta ortasından itibaren batı bölgelerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde düşeceği ve mevsim normalleri civarına ineceği bildirildi. Haftanın ilk günü olan 10 Kasım Pazartesi, ülke genelinde güneşli hava etkisini sürdürecek. 

AKOM ve Meteoroloji'den sağanak ve soğuk uyarısı - Resim: 4

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. 11 Kasım Salı günü ise hava durumunda önemli değişiklikler bekleniyor. Ege ve Akdeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Marmara Bölgesi’nde ise aralıklı sağanak geçişleri görülecek.

