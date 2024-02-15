AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Hem sağanak hem de kar, saat verildi İstanbul da listede
Sıcaklıklar bir anda düştü. İstanbul'da dün akşam saatlerinden beri sağanak yağış etkili oluyor. Kar yağacak mı? AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe açıklamalar geldi. İşte yurtta hava durumu...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin kuzey ilçelerinde şiddetli rüzgarla birlikte kuvvetli yağışın etkili olmasının beklendiğini duyurdu.
Hava sıcaklıklarının 7 derece civarında seyrettiği kentte aralıklı sağanak geçişlerinin yaşandığı kaydedildi.
Kuvvetli rüzgarların, özellikle kentin kuzey ilçelerinde etkili olacağı aktarılan açıklamada, rüzgarla birlikte Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de şiddetli yağışların yaşanabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra zayıflamasının beklendiği kaydedildi.