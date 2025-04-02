AKOM istanbulluları uyardı! Fena geliyor bu saatte çıkmayın

Sert geçen kış ayının ardından havalar ısınsa da bayramın gelişiyle ciddi düşüşler yaşandı. Hava sıcaklıkları 10 derece birden düştü, sağanak yağışlar ve bulutlu hava yurdun tamamını adeta esir aldı. AKOM yaptığı yeni açıklamada, haftalık hava durumu bilgisini paylaştı. İstanbul'da devam eden yağışların yeni haftada da etkisini göstereceği bildirildi.