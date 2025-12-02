AKOM beklenen kar yağışı için kesin tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor
İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağışın ardından hava sıcaklıkları normale döndü. Hafta boyunca sıcaklıkların yükseleceği İstanbul için kritik kar yağışı açıklaması geldi. AKOM yaptığı açıklamada İstanbul'da kar yağışının ocak ayında etkili olacağı bildirildi. İşte detaylar...
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da dün etkili olan soğuk ve yağışlı havanın yerini sıcak günler alacak. Hafta boyunca sıcaklar kademeli olarak artış gösterecek.
Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları kış bekleyen vatandaşları üzdü. AKOM, Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı'nda önemli değerlendirmeler yapıldı.
KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH BELLİ OLDU
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, kentte kar yağışı için en muhtemel dönemin, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörüldüğünü belirtti.
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, toplantıda yaptığı konuşmada, uzun süreli hava tahminlerini paylaştı.