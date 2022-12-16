Akli dengesi yerinde olmayan kadın az daha felakete yol açacaktı! Binaya patlayıcı yerleştirdi, ekipler son anda yetişti!
ANTALYA’nın Alanya ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan bir kadın tarafından bir evin 3 farklı noktasına koyulan El Yapımı Patlayıcı (EYP), PAMİT ekipleri tarafından imha edildi. Şüpheli kadın, psikiyatri servisinde gözlem altına alındı. İşte korku dolu anların yaşandığı olayda ortaya çıkan bilgiler...
Alınan bilgiye göre, İncekum Mahallesi'nde 3 katlı müstakil evin garajında siyah naylon poşete sarılı yangın söndürme tüpüyle hazırlanan EYP’yi gören K.U., ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.
Jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) adrese geldi.
PAMİT ekipleri ve bomba arama köpeği tarafından yapılan aramalarda binanın iki farklı noktasında da 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü ile oluşturulan EYP tespit edildi.