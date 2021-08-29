AKINCI TİHA görücüye çıktı! Savaş uçaklarının yükünü hafifletecek
Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA bugün düzenlenecek törenle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına sunuluyor. AKINCI,, 25 saat 46 dakika havada kalabiliyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çorlu Hava Meydan Komutanlığı Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde katılacağı, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Mezuniyet Töreni öncesi TİHA'lar basın mensuplarına gösterildi.
Türk savunma sanayisinin güvenlik güçlerinin envanterine kazandırdığı insansız hava araçlarına Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) da ekleniyor.
Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI, bugün düzenlenecek törenle güvenlik güçlerinin kullanımına sunuluyor.
İnsansız hava araçlarını yurt içinde ve dışında etkin şekilde kullanan güvenlik güçleri, AKINCI ile yeni operasyonel kabiliyetler kazanacak.