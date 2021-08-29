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AKINCI TİHA görücüye çıktı! Savaş uçaklarının yükünü hafifletecek

AKINCI TİHA görücüye çıktı! Savaş uçaklarının yükünü hafifletecek

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA bugün düzenlenecek törenle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına sunuluyor. AKINCI,, 25 saat 46 dakika havada kalabiliyor.

AKINCI TİHA görücüye çıktı! Savaş uçaklarının yükünü hafifletecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çorlu Hava Meydan Komutanlığı Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde katılacağı, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Mezuniyet Töreni öncesi TİHA'lar basın mensuplarına gösterildi.

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AKINCI TİHA görücüye çıktı! Savaş uçaklarının yükünü hafifletecek

Türk savunma sanayisinin güvenlik güçlerinin envanterine kazandırdığı insansız hava araçlarına Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) da ekleniyor.

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AKINCI TİHA görücüye çıktı! Savaş uçaklarının yükünü hafifletecek

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI, bugün düzenlenecek törenle güvenlik güçlerinin kullanımına sunuluyor.

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AKINCI TİHA görücüye çıktı! Savaş uçaklarının yükünü hafifletecek

İnsansız hava araçlarını yurt içinde ve dışında etkin şekilde kullanan güvenlik güçleri, AKINCI ile yeni operasyonel kabiliyetler kazanacak.

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