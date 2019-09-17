Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı görücüye çıktı

Akıncı çok stratejik görevler yapmabilme kabiliyetine sahip: Bayraktar, "Akıncı" uçağı ile ilgili de bilgi vererek, "Akıncı kendi sınıfının en moderni. Hatta insansız hava aracı yapabilen 4 farklı ülke var. Stratejik sınıfta bir insansız hava aracı. Bütün tasarımları, elektronikleri, yazılımları, mekanikleri milli olarak yapılıyor. Bunun hikayesi bizde 2004'de başlıyor. Türkiye'nin ilk milli güdüm sistemi olan Bayraktar miniye yani bu elle atılan bunun büyük babası aslında. Ondan sonra Bayraktar TB2 SİHA, sonrasında da torun Akıncı… Burada genç kardeşlerimizin elinde ufak uçaklar görebilirsiniz, onlar en büyük uçaklar, öyle düşünün. Bolca insansız hava aracı göreceksiniz. 15 sene sonrasını düşündüğünüzde hepsi böyle kocaman uzay araçları, hava haraçları olacak. Akıncı çok stratejik çok stratejik görevler yapabilme kabiliyetine sahip olacak. Aselsan ön tarafını yapacak ve havadan havaya uçakları taarruz edebilecek" diye konuştu.