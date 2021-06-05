Akıncı dizisinin dövüş sahnesi hastanede bitti Çağrı Erceber'in alnı kırıldı
ATV'deki Akıncı dizisinde Çağrı Erceber'in Tolga Tekin'le olan dövüş sahnesi hastanede son buldu.
Birbirinden ünlü isimlerin bir araya geldiği ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor. Final çekimleri ise hız kesmeden devam ediyordu ki sette talihsiz bir kaza yaşandı. Dizinin final bölümü için karşı karşıya gelen Çağrı Erceber ve Tolga Tekin'in dövüş sahnesi kötü bitti.
Kavga sahnesine çekilirken kendilerini kaptıran iki oyuncu, birbirlerine vururken hızını alamadı. Tolga Tekin, rol gereği kafa atması gerekirken Erceber'in alnına sert bir şekilde vurdu.
Tekin acı içinde burnunu tutarken Erceber de alnındaki çöküntüyü fark etti. Yaşadığı korku dolu anları anlatan oyuncu şunları söyledi:
"Sezon finalini çekiyorduk bu yüzden de kendimizi fazla kaptırmıştık. Tolga, bir anda bana kafa attı.''
''Alnımda 3 kırık oluştu. İlk etapta Tolga Tekin'in burnu kırıldı zannettim. Yere düşüp bağırmaya başladı. Ben alnım kırılmasına rağmen anlamadım o anın şokuyla."