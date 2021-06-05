Akıncı dizisinin dövüş sahnesi hastanede bitti Çağrı Erceber'in alnı kırıldı

Birbirinden ünlü isimlerin bir araya geldiği ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor. Final çekimleri ise hız kesmeden devam ediyordu ki sette talihsiz bir kaza yaşandı. Dizinin final bölümü için karşı karşıya gelen Çağrı Erceber ve Tolga Tekin'in dövüş sahnesi kötü bitti.