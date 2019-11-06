Akın Akınözü'yle öpüşme sahnesi olay olan Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin takdir topladı
ATV'nin sevilen dizi Hercai'de Akın Akınözü ile başrolü paylaşan Ebru Şahin, herkese örnek olacak bir iyiliğe imza atarak takdir topladı.
ATV'de Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, yalnızca oyunculuğuyla değil örnek olacak davranışlarıyla da adından söz ettiriyor. Güzel oyuncu, meslektaşlarına örnek olacak bir davranışa imza atarak Batman ve Muş'ta köy okullarında okuyan çocuklara bot ve mont gönderdi.
Güzelliği ve oyunculuğuyla ekranların sevilen isimleri arasında yerini alan Ebru Şahin, bu hareketiyle gönüllere taht kurdu. Sanatçının bu davranışı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Ebru Şahin'in örnek davranışı sonrası takipçilerinin yaptığı bazı yorumlar şu şekilde yer aldı:
- Ne güzelmiş maddeye tapmadan, parayı yalnızca mutlu olmak için değil mutlu etmek için kullanmak ve bunca miniğin saf sevgisini kazanmak.
- Bu kadar kısa zamanda bu kadar yardım ve iyilik... Çok güzel örneksin.
- Ne güzel kalbin var.
- Ne kadar güzel kalpli bir insansın sen. İyi ki tanıdık seni iyi ki varsın. Gönlü güzel yüzü güzel kız.