Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra Pestemalciyan'dan takdirlik hareket
ATV'de yayınlanan Hercai dizisinin başrolü Akın Akınözü'nün sevgilisi olduğu bilinen Sandra Pestemalciyan, sosyal medyada yayılan bir fotoğrafıyla gündeme geldi.
Daha önce farklı dizilerde rol almasına rağmen Hercai'de hayat verdiği Miran karakteriyle milyonları kendisine hayran bırakmayı başaran Akın Akınözü'nün, annesi ve sevgilisinin bir mutfakta yemek pişirirken fotoğrafı ortaya çıktı.
Bu fotoğrafta bulunan Özlem Akınözü ve müstakbel gelini Sandra Pestemalciyan'ın, yardımseverler için yemek yaptığı ortaya çıktı. İkilinin kısa sürede yayılan bu fotoğrafı, binlerce kişi tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Peki Sandra Pestemalciyan kimdir?
İstanbul Teknik Üniversitesi ekonomi mezunu olan Sandra, 24 yaşındadır. Pestemalciyan'ın ayrıca New York’daki bir üniversiteden de diploması bulunuyor. Kişi hakkında bilinenler şimdilik bu kadar.
Peki Akın Akınözü kimdir?
1990 doğumlu Akın Akınözü aslen Ankara’da dünyaya gelmiştir. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Burcu Oğlak, boyu 1.80 cm, kilosu ise 75’tir. 17 yaşında iken dünyanın diğer ucuna gitmiş ve 6 sene Amerika’da yaşamıştır.