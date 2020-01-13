Akın Akınözü sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile evleniyor! Hercai'de oynuyor
Hercai dizisinin ünlü ismi Akın Akınözü geçtiğimiz hafta uçakta öpüşürken yakalanmıştı. Akın Akınözü ve sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile evlilik kararı aldı.
Hercai dizisinde Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü ve sevgilisi Sandra Pestemalciyan, geçtiğimiz haftalarda yılbaşını beraber geçirdikleri Paris'den dönerken uçakta fena yakalanmıştı.
Bir başka yolcu tarafından öpüşürken videoya çekilen çift, olay olmuştu ki yeni haber ile gündemi oldukça meşgul edecek gibi duruyorlar.
Akın Akınözü, 7 yıl önce ABD’de tanıştığı Sandra Pestemalciyan ile evlilik kararı aldı. Yeni yılı beraber geçirdikleri Paris'de Akınözü, sevgilisine evlenme teklifi etti. Çift, temmuzda kır düğünüyle evlenecek.
Peki, Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra Pestemalciyan kimdir?
Sandra Pestemalciyan, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2011 yılında Fevziye Mektep Vakfı Işık Okulları'nı bitiren Sandra Pestemalciyan, 2016 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu ve New York State University'de Ekonomi eğitimi aldı.