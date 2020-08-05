Akın Akınözü sevgilisi Sandra ile denizde aşka geldi öpüşürken yakalandılar
ATV'de yayımlanan Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile Bodrum'da tatilin keyfini çıkarıyor, ikili denizde öpüşürken objektiflere takıldı.
Hercai dizisi yıldızlarının aşktan yana bu sene yüzü güldü. Ebru Şahin, basketbolcu Cedi Osman ile beraber yeni bir aşka yelken açarken Akın Akınözü de sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile oldukça keyifli zamanlar geçiriyor.
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Akın Akınözü, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile sezonu Bodrum'da açtı. Gün boyu arkadaşlarıyla sohbet eden çift, akşamüzeri serinlemek için denize girdi.
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Denizde sevgilisi Sandra Pestemalciyan'ı öpmelere doyamayan oyuncu, meraklı bakışları umursamadı. Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre, Akınözü, deniz sonrasında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
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Mütevazi kişiliğiyle hayranlarının beğenisini bir kez daha toplayan Akınözü, herkes ile tek tek fotoğraf çektirdi.
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