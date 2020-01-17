Akın Akınözü ile sevgilisi Sandra Pestemalciyan'ın öpüşme videosu kaldırıldı
Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü ile sevgilisi Sandra Pestemalciyan'ın uçakta öpüşme videosu, cinsel içerik sayıldı ve YouTube'dan kaldırıldı.
ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai'de Ebru Şahin'le beraber rol alan Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile fena yakalanmıştı. Uçakta öpüşürken videosu çekilen çifti ise arka sıralarında oturan bir başka yolcu ifşa etmişti.
ATV ekranlarından yayınlanan ve reytinglerde üst sıralarda yer alan Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü, 2020 yılını sevgilisi Sandra Pestemalciyan ve arkadaşlarıyla Paris'te karşıladı.
Çiftin, Paris dönüşünde uçakta öpüşürken çekilen görüntüleri ise günlerce konuşuldu. İkilinin bu görüntüleriyle ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.
Çiftin, 2 hafta önce yayınlanan videoları ise YouTube tarafından hazırlanan algoritmaya takıldı. YouTube'un kuralları ihlal eden videoları kaldırma amacıyla geliştirdiği yapay zeka destekli algoritma, Akın Akınözü ve Sandra Pestemalciyan'ın uçakta öpüştüğü videoyu YouTube'dan kaldırdı.