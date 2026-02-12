Akın Akınözü aşk hakkında konuştu! "Çok masalsı geliyor"
Geçtiğimiz yıl anne acısı yaşayan Akın Akınözü dijital platformda yaptığı açıklamalar ile gündemde. Akın Akınözü hem rolü hem de özel hayatı hakkında çok özel açıklamalarda bulundu.
Şu sıralar Veliaht dizisinde Timur karakterine hayat veren Akın Akınözü, hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük bir hayran kitlesine sahip. Rusya’daki dijital yayın platformlarından birine konuk olan oyuncu, projeleri hakkında konuştu ve tanınmanın kendisini nasıl motive ettiğinden bahsetti.
“Ülkemin yanı sıra global ölçekte de tanınmak ve sevilmek, beni güçlü biçimde motive ediyor,” diyen Akınözü, kariyerindeki başarısından duyduğu memnuniyeti paylaştı.
Veliaht dizisinde Timur karakteriyle ilgili düşüncelerini paylaşan Akın Akınözü, “Aramızda çok fazla benzer yön olduğunu söyleyemem ancak ailem için her şeyi yapabilecek olmam, ‘Timur’ ile kesişen en güçlü ortak yanımız,” dedi. Akınözü, karakteriyle kendisini özdeşleştirdiği noktaları vurguladı.
Aşk hakkında konuşan Akın Akınözü, "İlk görüşte aşk kulağa masalsı geliyor. Ben, ilk görüşte aşktan ziyade, ilk görüşte etkilenmeye inanıyorum. ‘İlk görüşte aşk’ bana oldukça iddialı bir söylem gibi geliyor," diyerek, bu klasik ifadeye dair görüşlerini paylaştı.