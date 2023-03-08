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Akın akın kaçıyorlar! İşte İstanbul'un en çok göç veren iki ilçesi

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Akın akın kaçıyorlar! İşte İstanbul'un en çok göç veren iki ilçesi

İstanbul’da deprem riski olan bölgelerde oturanlar çevre illere göç etmeye başladı. Peki bu bölgeler hangileri? Fiyatlarda son durum ne? Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı cevapladı.

Akın akın kaçıyorlar! İşte İstanbul'un en çok göç veren iki ilçesi

 Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbul'dan göç hızlandı. Ayrılanlar için ilk alternatif ise deprem riskinin de az olduğu Trakya bölgesi oldu. Bölgede, tarihinin en büyük emlak hareketliliği yaşanıyor.

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Akın akın kaçıyorlar! İşte İstanbul'un en çok göç veren iki ilçesi

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:

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Akın akın kaçıyorlar! İşte İstanbul'un en çok göç veren iki ilçesi

“Depremin oluşturduğu etki dalga dalga yayılmaya devam ediyor. Bu çerçevede depremzedelerin göçü gerekse kendi gayrimenkullerinin güvenlik riskini değerlendiren vatandaşlar bunu sorgulamaya gün geçtikçe devam ediyorlar.

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Akın akın kaçıyorlar! İşte İstanbul'un en çok göç veren iki ilçesi

Göçü etkileyen asıl sebeb

Özellikle 99 depremi öncesi inşa edilmiş yapı stokumuzun yoğun olması ve İstanbul’un en riskli bölgelerden kabul ediliyor olması göçü etkiledi.

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