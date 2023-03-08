Akın akın kaçıyorlar! İşte İstanbul'un en çok göç veren iki ilçesi
İstanbul’da deprem riski olan bölgelerde oturanlar çevre illere göç etmeye başladı. Peki bu bölgeler hangileri? Fiyatlarda son durum ne? Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı cevapladı.
Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbul'dan göç hızlandı. Ayrılanlar için ilk alternatif ise deprem riskinin de az olduğu Trakya bölgesi oldu. Bölgede, tarihinin en büyük emlak hareketliliği yaşanıyor.
Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:
“Depremin oluşturduğu etki dalga dalga yayılmaya devam ediyor. Bu çerçevede depremzedelerin göçü gerekse kendi gayrimenkullerinin güvenlik riskini değerlendiren vatandaşlar bunu sorgulamaya gün geçtikçe devam ediyorlar.
Göçü etkileyen asıl sebeb
Özellikle 99 depremi öncesi inşa edilmiş yapı stokumuzun yoğun olması ve İstanbul’un en riskli bölgelerden kabul ediliyor olması göçü etkiledi.