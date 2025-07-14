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Akın akın geliyorlar! Sınırdaki görüntü şaşkına çevirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Akın akın geliyorlar! Sınırdaki görüntü şaşkına çevirdi

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin sınır kapılarından yurda girişleri sürüyor. Üç haftada 159 bin araçla 620 bin gurbetçi giriş yaptı.

Akın akın geliyorlar! Sınırdaki görüntü şaşkına çevirdi - Resim: 1

Başta Kapıkule olmak üzere sınır kapılarına ulaşarak ana vatana kavuşmanın sevincini yaşayan gurbetçiler, işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.

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Akın akın geliyorlar! Sınırdaki görüntü şaşkına çevirdi - Resim: 2

Gurbetçi sezonunun başladığı üç haftada 159 bin araçla 620 bin gurbetçi giriş yaptı.

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Akın akın geliyorlar! Sınırdaki görüntü şaşkına çevirdi - Resim: 3

Almanya'dan ailesiyle gelen Erdal Bostan, AA muhabirine, memleketine kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

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Akın akın geliyorlar! Sınırdaki görüntü şaşkına çevirdi - Resim: 4

Almanya'dan gelen Pınar Karakoç da vatanına kavuştuğu için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

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