Akın akın geliyorlar! Sınırdaki görüntü şaşkına çevirdi
Anadolu Ajansı
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Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin sınır kapılarından yurda girişleri sürüyor. Üç haftada 159 bin araçla 620 bin gurbetçi giriş yaptı.
Başta Kapıkule olmak üzere sınır kapılarına ulaşarak ana vatana kavuşmanın sevincini yaşayan gurbetçiler, işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.
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Gurbetçi sezonunun başladığı üç haftada 159 bin araçla 620 bin gurbetçi giriş yaptı.
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Almanya'dan ailesiyle gelen Erdal Bostan, AA muhabirine, memleketine kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.
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Almanya'dan gelen Pınar Karakoç da vatanına kavuştuğu için heyecanlı olduğunu dile getirdi.
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