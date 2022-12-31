Akın akın geliyorlar! İlçeye son 24 saatte 15 bin araç giriş yaptı
İhlas Haber Ajansı
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yeni yılı ilçede geçirmek isteyenler cuma gününden yollara düştü. Bodrum’a son 24 saatte 15 bin araç girişi oldu.
2023 yılına Bodrum’da girmek isteyen vatandaşlar ilçeye akın etti.Tatilciler, şehir merkezi ve ana arterlerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.
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Ana yoldan ilerleyemeyen araçlar, yan yollardan ve kaldırımlardan gitmeye çalıştı.
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Bodrum’a son 24 saatte 15 bin aracın girdiği öğrenildi. İşte Bodrum'dan gelen son görüntüler...
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