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Akın akın geliyorlar! İlçeye son 24 saatte 15 bin araç giriş yaptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Akın akın geliyorlar! İlçeye son 24 saatte 15 bin araç giriş yaptı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yeni yılı ilçede geçirmek isteyenler cuma gününden yollara düştü. Bodrum’a son 24 saatte 15 bin araç girişi oldu.

Akın akın geliyorlar! İlçeye son 24 saatte 15 bin araç giriş yaptı

2023 yılına Bodrum’da girmek isteyen vatandaşlar ilçeye akın etti.Tatilciler, şehir merkezi ve ana arterlerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

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Akın akın geliyorlar! İlçeye son 24 saatte 15 bin araç giriş yaptı

Ana yoldan ilerleyemeyen araçlar, yan yollardan ve kaldırımlardan gitmeye çalıştı.

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Akın akın geliyorlar! İlçeye son 24 saatte 15 bin araç giriş yaptı

 Bodrum’a son 24 saatte 15 bin aracın girdiği öğrenildi. İşte Bodrum'dan gelen son görüntüler...

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Akın akın geliyorlar! İlçeye son 24 saatte 15 bin araç giriş yaptı
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