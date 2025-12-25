Akıllı telefonlarınıza dikkat! Son tarih 31 Aralık sonra kapanabilir...

AÇ-KAPAT YAPMAK ŞART

Sektör temsilcileri ve uzmanlar, bu yıl yaklaşık 3 milyon cihazın uygulamadan etkilenebileceğini öngörüyor. Uzmanların uyarısı ise net; cihazın kaydının silinmemesi için yıl bitmeden telefonun açılması ve içine aktif bir SIM kart takılarak operatör şebekesi üzerinden sinyal almasının sağlanması gerekiyor. Sadece cihazı açmak yeterli görülmezken, baz istasyonuyla bağlantı kurulması şart koşuluyor. Bu işlem, telefonun sistemde "aktif" olarak işaretlenmesine ve IMEI kaydının pasife düşmemesine yardımcı oluyor.