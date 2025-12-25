Akıllı telefonlarınıza dikkat! Son tarih 31 Aralık sonra kapanabilir...
Kesintisiz bir yıl boyunca şebekeden sinyal almayan cep telefonlarının IMEI kayıtları 31 Aralık 2025 itibarıyla pasife alınacak ve bu cihazlar 1 Ocak 2026'da iletişime kapanacak. Yaklaşık 3 milyon telefonun risk altında olduğu belirtilirken, 2026'da yurt dışından getirilen cep telefonu IMEI kayıt ücreti 57.241 TL'ye yükselecek.
Milyonlarca cep telefonu sahibi için kritik bir süreç başladı. Yürürlükteki yasal düzenleme kapsamında, kesintisiz bir yıl boyunca şebekeden hizmet almayan cihazların IMEI kayıtlarının 31 Aralık 2025 itibarıyla pasife alınacağı belirtiliyor. Yaklaşık 3 milyon telefonun 2026'ya girildiğinde iletişime kapanma riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edilirken, kullanıcıların mağduriyet yaşamaması için yıl bitmeden bazı basit adımları atması gerekiyor.
6 GÜN SONRA 3 MİLYON TELEFON KAPANACAK
2024'te yürürlüğe giren uygulamaya göre BTK kayıtlarında bulunan ancak aralıksız bir takvim yılı boyunca mobil şebekelerle bağlantı kurmayan cihazlar tespit ediliyor. Bu cihazların IMEI numaraları, BTK'nın aktif veri tabanından çıkarılarak pasif havuza aktarılıyor. 2025'in son günlerine yaklaşılırken, sinyal vermeyen telefonlar için geri sayım hızlandı.
Düzenlemeye göre 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında herhangi bir baz istasyonuyla iletişim kurmayan, yani aktif bir SIM kartla şebekeye bağlanmayan cihazlar "kullanılmayan cihaz" statüsüne giriyor. Bu kapsamda bir yıl boyunca sinyal almayan telefonların şebeke erişiminin 31 Aralık 2025 itibarıyla kesileceği, 2026 yılında cihazlar fiziksel olarak çalışsa bile arama yapamayacağı ve mobil internete bağlanamayacağı bildiriliyor.
AÇ-KAPAT YAPMAK ŞART
Sektör temsilcileri ve uzmanlar, bu yıl yaklaşık 3 milyon cihazın uygulamadan etkilenebileceğini öngörüyor. Uzmanların uyarısı ise net; cihazın kaydının silinmemesi için yıl bitmeden telefonun açılması ve içine aktif bir SIM kart takılarak operatör şebekesi üzerinden sinyal almasının sağlanması gerekiyor. Sadece cihazı açmak yeterli görülmezken, baz istasyonuyla bağlantı kurulması şart koşuluyor. Bu işlem, telefonun sistemde "aktif" olarak işaretlenmesine ve IMEI kaydının pasife düşmemesine yardımcı oluyor.