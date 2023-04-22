Akıllı köy evleri uzaktan kontrol edilebilecek! Depremzedelere teslim edildi: İşte evlerin özellikleri...
Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Belpınar Mahallesi'nde "akıllı köy" uygulamasıyla yapımı tamamlanan köy evleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün depremzedelere teslim edildi.
Depremlerden büyük zarar gören Nurdağı ilçesinde afetzedeler için başlatılan seferberlik kapsamında yapılan ilk kalıcı konutların teslimi için bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı tören düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Köylerde yaşayanlardan mevcut evini yıkıp bu modele uygun sağlam, güvenli, teknoloji destekli eve kavuşmak isteyenlere uygun şartlı finansman sağlayacağız.
Afet alanları dışındaki vatandaşlardan kırsal dönüşümden yararlanmak isteyenlere 'İlk Evim' şartlarıyla akıllı köylerden ev sahibi olma imkanı getiriyoruz." dedi.
44 GÜNDE TAMAMLANDI
"Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde bir hayırsever tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Belpınar Mahallesi'nde 14 kalıcı konut hazırlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda kalıcı afet konutlarının temelleri zemin etüt çalışmalarının tamamlanmasıyla mart ayı başında atıldı.