Akıllarda durgunluk veren olay! Seyir halindeki aracından düşen bebeğini ezdi

Buradaki ilk müdahalesi yapılan Muhammed Y., ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan bebeğin yaşatılabilmesi için sağlık ekipleri seferber olurken, bebek Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.