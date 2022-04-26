Akıllara durgunluk veren olay! Budamak için çıktı cesedi asılı kaldı

Cengiz Gökçe Parkı yanında bulunan bir evin bahçesindeki palmiye ağacını budamak için çıkan Ercan Özege (56), ağacın tepesinde biranda rahatsızlandı. Durumu fark eden vatandaşlar yardım etmek istedi ancak özel tesisat ile ağaç tepesinde bulunan Özege'ye ulaşamadı.