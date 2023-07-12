Akıllara durgunluk veren kaza: Yola savruldu, karayolunda teknenin altında kaldı!
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinde önünde duran hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kadın sürücü bu esnada yoldan geçen cipin arkasına bağlı teknenin altında metrelerce sürüklendi. Akıllara durgunluk veren kaza ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün Adapazarı ilçesi Şirinevler Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan S.Ş. idaresindeki 72 ABD 368 plakalı Ford marka hafif ticari araç sürücüsü, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlara yol vermek için durdu.
Bu esnada İ.N.Ö. (20) kontrolündeki motosiklet, yaya geçidinde duran araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan kadın sürücü o esnada ikinci bir kazayı daha yaşadı
Yanından geçen cipin arkasına bağlı teknenin altında metrelerce sürüklenen kadın yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı kamerada
Öte yandan, akıllara durgunluk veren kaza anı ise cadde üzerinde bulunan bir işletmenin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hafif ticari araç sürücüsünün, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek için bekleyen vatandaşlara yol vermek için durduğu ve arkasından gelen motosikletin araca çarptığı görüldü.