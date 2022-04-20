Akıllanmıyoruz! Giresun'da yeni sel felaketi! Selin yıktığı Dereli'nin yolu 3 ayda çöktü

İYİ Parti İl Başkanı: Daha önce uyarmıştım

Giresun İYİ Parti İl Başkanı Abdulkadir Eroğlu, 25 Mart’ta sosyal medya hesabından yetkilileri uyardığını belirterek, “25 Mart'ta bizzat vali bey dahil idarecileri uyarmıştım. Bu sene çok kar yağdı. Kış zor geçti. Derelerde su seviyesinin artacağı hatta sel olacağı belliydi. Ama uyarılarımı dikkate almadılar. Bu yol ve istinat duvarı yapılalı 3-4 ay oldu. Demek ki iyi kontrol edilmedi. İdareciler ise yandaş müteahhit olunca dikkat etmeden teslim aldı. Sonrada ilk yağmurda yıkıldı” dedi.