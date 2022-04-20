Akıllanmıyoruz! Giresun'da yeni sel felaketi! Selin yıktığı Dereli'nin yolu 3 ayda çöktü
GİRESUN'da 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan selden en çok etkilenen Dereli ilçesinde, devlet yaralı sarmak için afetzedelere ev ve iş yerleri yaptı. İlçe merkezi de yeniden düzenlendi. Ancak, yeniden yapılan yolun ömrü 3 ay sürdü ve yol çöktü...
Giresun'da 22 Ağustos 2020 tarihinde etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Özellikle Dereli ve Doğankent ilçelerinde etkili olan yağmur nedeniyle dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi. Selde, 5'i asker, 11 kişinin hayatını kaybederken 4 kişi kayboldu.
Sel felaketinin ardından alınan kararla yıkımı gerçekleştirilen iş yerleri ve konutların bulunduğu alanda yeni bir şehir inşa edildi. Alt yapı ve üst yapı çalışmaları tamamlanmasının ardından 29 Ocak 2022 günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle TOKİ tarafından yapılan ev ve iş yerleri afetzedelere teslim edildi.
3 ay sonra ilk selde yol çöktü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anahtar teslim töreninin ardından yaklaşık 3 ay geçti. Bölgede sert geçen kışın ardından sıcakların artmasıyla birlikte karlar erimeye başladı. Yağmurunda yağmasıyla birlikte ilçe merkezinden geçen Aksu deresinin su seviyesi yükseldi. Su önce, dere ıslah çalışmasında yapılan duvar yıktı. Ardından da yeni yapılan yolun bir kısmının çökmesine neden oldu.
İYİ Parti İl Başkanı: Daha önce uyarmıştım
Giresun İYİ Parti İl Başkanı Abdulkadir Eroğlu, 25 Mart’ta sosyal medya hesabından yetkilileri uyardığını belirterek, “25 Mart'ta bizzat vali bey dahil idarecileri uyarmıştım. Bu sene çok kar yağdı. Kış zor geçti. Derelerde su seviyesinin artacağı hatta sel olacağı belliydi. Ama uyarılarımı dikkate almadılar. Bu yol ve istinat duvarı yapılalı 3-4 ay oldu. Demek ki iyi kontrol edilmedi. İdareciler ise yandaş müteahhit olunca dikkat etmeden teslim aldı. Sonrada ilk yağmurda yıkıldı” dedi.