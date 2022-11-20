Akılalmaz uyuşturucu sevkiyatı! Prizlerin içerisinde kokain bulundu

Prizde kokain sevkiyatı

Bunun üzerine bekçiler araçta arama yapmaya başladı. Bagaj kısmında çok sayıda paketli halde elektrik prizi gören bekçiler, ambalajı açıp içerisini kontrol ettiklerinde satışa hazır çok miktarda taş kokain ele geçirdi. Prizleri tek tek kontrol etmeye devam eden bekçiler, toplamda satışa hazır 14 paket 23 gram taş kokain daha buldu.