Akılalmaz işkence! İkiz bebeklerini doğar doğmaz kafese kapattılar
ABD'nin California eyaletinde yaşayan Ramon Zendejas ve Mercadies Williams çiftinin, bir yıl önce doğan ikiz bebeklerini kafese hapsettiği ortaya çıktı.
ABD'nin California eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki Ramon Zendejas ve Mercadies Williams isimli çift, ikiz çocuklarına yaptıkları işkenceyle herkesi dehşete düşürdü.
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Bir yıl önce doğan iki çocuğunu beşiklerine hapseden cani anne baba, ortaya çıkan bu görüntüler üzerine Cuma günü gözaltına alındı.
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ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nde görevli olan Modoc County Polisi, cani çifte, 'çocukları tehlikeye atmak' suçlamasının yöneltilmeyeceğini açıkladı.
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Evlerinde uyuşturucu ve silah bulunan çift, 10 biner dolar kefaret bedeliyle tutuklanırken, çocuklar korumaya alındı.
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