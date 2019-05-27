Akıl almaz şeyler olacak Yasak Elma final bombası patladı!
FOX ekranlarının entrika dolu dizisi Yasak Elma bu akşam 47. son bölümü ile sezon finali yapacak. Sezon finalinde patlayacak akıl almaz bombayı ise başrol oyuncusu Eda Ece duyurdu.
Fox ekranlarında 2 sezondur devam eden bol entrika, aldatma ve ihtiras dolu dizi Yasak Elma, bu akşam 47. son bölümü ile unutulmaz bir sezon finali yapacak. Dizinin 3. yeni sezonu ise ekim ayının ilk haftasında başlayacak.
Ender'in ilk aşkı Kaya'nın kız kardeşi Şahika'nın dizinin kadrosuna dahil olması ile daha da karmaşık bir hal alan Yasak Elma'da büyük sezon bombası bu akşam patlayacak.
Dizinin başrollerinden biri olan Eda Ece instagram hesabından dizinin son sahnesini paylaştı ve altına bu akşam akıl şeyler olacak notunu düştü.
İşte dizinin Yıldız'ının sezon finali paylaşımı...
Veeee geldik #YasakElmasezon finaline! Seni bir süreliğine özleyeceğim Yıldız'ım! Agustos ayından beri setteyiz, bugün son iş günümüz. Yorulduk ama değdi, şimdi dinlenme zamanı! Bomba bir sezon finalimiz var gerçekten, bu yorgun halimle bile sezon finalini okuyunca ve yeni sezon olacakları duyunca gerçekten çok heyecanlandım, akıl almaz şeyler olacak😱🍎⚡️ Yarın akşam 20.00 @foxturkiye sezon finalimizi kaçırmayın. Eylül'de daha gizemli bir Yasak Elma'yla karşınızdayız