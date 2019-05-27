Akıl almaz şeyler olacak Yasak Elma final bombası patladı!

İşte dizinin Yıldız'ının sezon finali paylaşımı...

Veeee geldik #YasakElmasezon finaline! Seni bir süreliğine özleyeceğim Yıldız'ım! Agustos ayından beri setteyiz, bugün son iş günümüz. Yorulduk ama değdi, şimdi dinlenme zamanı! Bomba bir sezon finalimiz var gerçekten, bu yorgun halimle bile sezon finalini okuyunca ve yeni sezon olacakları duyunca gerçekten çok heyecanlandım, akıl almaz şeyler olacak😱🍎⚡️ Yarın akşam 20.00 @foxturkiye sezon finalimizi kaçırmayın. Eylül'de daha gizemli bir Yasak Elma'yla karşınızdayız