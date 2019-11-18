Akdeniz'i istila etti tenekeyi dahi yiyor! Balıkçılar çözüm bekliyor

Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz Körfezi'nde balıkçıların korkulu rüyası olan balon balığı, balıkçılara ve tuttukları diğer balık türlerine zarar vermeye devam ediyor. Saldırgan yapısı nedeniyle denizdeki hemen her şeyi yemek maksadıyla saldıran, tenekeyi dahi parçaladığı görüntüleriyle hafızalarda yer ediyor.