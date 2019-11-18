Akdeniz'i istila etti tenekeyi dahi yiyor! Balıkçılar çözüm bekliyor
ANTALYA'lı balıkçıların korkulu rüyası olan balon balığına getirilen Bakan Bekir Pakdemirli'den gelen 'ihraç' çözümü balıkçıları umutlandırmıştı ama tanesinin 10liradan satılması pek beğenilmedi.
Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz Körfezi'nde balıkçıların korkulu rüyası olan balon balığı, balıkçılara ve tuttukları diğer balık türlerine zarar vermeye devam ediyor. Saldırgan yapısı nedeniyle denizdeki hemen her şeyi yemek maksadıyla saldıran, tenekeyi dahi parçaladığı görüntüleriyle hafızalarda yer ediyor.
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Akdeniz'i istila eden balon balığı için Bakan Bekir Pakdemirli çözüm üretmeye çalışıyor.
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Bakan Pakdemirli, balon balıklarının zehrinden ilaç yapılması için ihraç edilebileceğini belirterek, tanesi 10 TL'den balıkçılardan alınabileceğini, bu şekilde balon balığının kontrol altına alınabileceğini ifade etti.
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Bakan Pakdemirli, Kanada'nın 5 bin ton alım için hazırda beklediğini de aktardı.
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