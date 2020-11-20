Akdeniz'i istila etmeye başladı Aslan balığında 'kısmi felç' tehlikesi!

Pasifik ve Hint Okyanusu'ndaki mercan kayalıklarında yaşayan Aslan balığı, Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla son yıllarda Doğu Akdeniz kıyılarında da yayıldı. Küçük balıkları ve yumurtalarını tüketen bu zehirli tür, deniz canlıların popülasyonunu etkilemeye başladı. Eti yenilebilen ve ekonomik değeri olan Aslan balığının en büyük zararı ise yüzgeçleri. 13 sırt yüzgeci ve 5 alt yüzgecinde zehir taşıyan Aslan balığıyla temas edenler kısmi felç tehlikesi yaşayabiliyor.