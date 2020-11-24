Akdeniz'i istila eden Aslan balığında 'sıra dışı' bilgi: Cinsel problemlere çözüm olacak
Aslan balığının zehri hakkında daha önce bilinmeyen 'sıra dışı' bir bilgiye ulaşıldı. Öldürücü olabilen zehrinin; kalp, iskelet ya da düz kasların kasılmasını sağlayacak bir ilaç adayı olduğu belirlendi. Doç Dr. Furkan Ayaz, "İktidarsızlık ile mücadele eden hastalarda da kullanım potansiyelini öngörmekteyiz" dedi.
Akdeniz'de sıkça görülmeye başlanan Aslan balığının istilacı tür olduğu belirtilmişti. Zehrinin 'kısmi felç' tehlikesi ortaya çıkardığı aktarılmıştı. Bu kez aslan balığı ile ilgili önemli bir bulguya ulaşıldı. Zehirli olması nedeniyle tercih edilmeyen aslan balığı iğnesinin, yapılan araştırmalar sonuncunda cinsel iktidarsızlığa karşı etkisi ortaya çıktı.
Vakada tespit ettiler: Mersin'de aslan balığının zehrinin bulaştığı balıkçı vakasını inceleyen MEÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas, sıra dışı bulgularla karşılaşınca Fen Edebiyat Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Furkan Ayaz'a başvurdu. Gelen vakayı inceleyen Doç. Dr. Ayaz, önemli bulgulara ulaştı.
"Zehrin, vakada ereksiyon oranının artırdığı bildirilmiştir"
Sıra dışı bir etki: Aslan balığından salgılanan zehrin, toksik olmayan miktarlarda kas kasılmasını sağlamada etkili bir ilaç olma potansiyelini ortaya çıkardığını anlatan Doç. Dr. Furkan Ayaz, "Daha önceki vakalarda gözlemlenen vücutta enflammatuvar tepkinin oluşmasının yanı sıra vakada sıra dışı bir etki ile karşılaşıldı. Bu da zehrin, vakada ereksiyon oranının artırdığı bildirilmiştir ve bu daha önce literature geçmemiş bir kayıt." dedi.
Ayaz, "Daha önceki çalışmalar sadece toksisite düzeyinde zehrin, hücrelerin kalsiyum yolağını uyarak aktifleştirdiğini göstermekte. Bu da kas kasılmasını sağlayacak bir etkidir. Yayınladığımız bu vaka çalışmasından yola çıkılarak aslan balığı zehrinin kalp, iskelet ya da düz kasların kasılmasını sağlayacak bir ilaç adayı olduğu bulgusuna eriştik." diye konuştu.