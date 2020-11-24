Akdeniz'i istila eden Aslan balığında 'sıra dışı' bilgi: Cinsel problemlere çözüm olacak

"Zehrin, vakada ereksiyon oranının artırdığı bildirilmiştir"

Sıra dışı bir etki: Aslan balığından salgılanan zehrin, toksik olmayan miktarlarda kas kasılmasını sağlamada etkili bir ilaç olma potansiyelini ortaya çıkardığını anlatan Doç. Dr. Furkan Ayaz, "Daha önceki vakalarda gözlemlenen vücutta enflammatuvar tepkinin oluşmasının yanı sıra vakada sıra dışı bir etki ile karşılaşıldı. Bu da zehrin, vakada ereksiyon oranının artırdığı bildirilmiştir ve bu daha önce literature geçmemiş bir kayıt." dedi.