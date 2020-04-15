Akdeniz usulü ekşili çorba tarifi!
Adını içine eklenen sumak ekşisinden alan ekşili çorbayı akşam sofralarınızdan eksik edemeyeceksiniz. İşte nefis ekşili çorbanın malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Memleketimizin Akdeniz Bölgesinde yer alan Kahramanmaraş yöresine ait ekşili çorbayı mutlaka denemelisiniz. İşte oldukça lezzetli çorbamızın malzemeleri ve yapılışı....
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Malzemeler
1 su bardağı mercimek
Yarım su bardağı dövme buğday
Yarım su bardağı nohut
Sıcak su
500 gr semizotu veya ıspanak
1 yemek kaşığı sumak ekşisi
3 diş sarımsak
Tuz
Tereyağı
Kırmızı toz biber
Nane
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Mercimek, dövme buğday ve nohudu bol suyla yıkayıp haşlayın. Semizotu ve ıspanağı yıkayıp suyunu süzün.
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Bakliyatı tencereye alıp üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip bir taşım pişirip iri parçalar şeklinde doğranmış semizotu veya ıspanağı ekleyin.
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