Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüler
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) icra edilen 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı' başarıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tatbikattan nefes kesen görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) icra edilen 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini açıkladı.
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde icra edilen 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı', Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin katılımıyla sürüyor" denildi.
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İşte tatbikattan nefes kesen kareler...
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