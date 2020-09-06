Akdeniz Fırtınası Tatbikatı nedeniyle acil olarak toplandılar
Türkiye ve KKTC tarafından 6-10 Eylül'de 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı' hazırlıkları çerçevesinde askeri helikopterlerin Girne üzerinden geçişi, vatandaşların kameralarına yansıdı. Rum medyası ise son dakika olarak geçtiği tatbikat haberlerini, "Türkiye tatbikatla cevap verdi. Türk helikopteri Girne semalarında" başlıklarıyla duyurdu.
Türkiye ve KKTC tarafından 6-10 Eylül'de gerçekleştirilen 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı' hazırları Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) paniğe neden oldu. Tatbikat hazırlıkları çerçevesinde askeri helikopterlerin Girne üzerinden geçişi, vatandaşların kameralarına yansıdı. O anları son dakika olarak olarak duyuran Rum medyası, "Türkiye tatbikatla cevap verdi. Türk helikopteri Girne semalarında" başlıklarıyla duyurdu.
Rum medyası, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın tatbikatla ilgili yaptığı, "Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir" sözü ile Milli Savunma Bakanlığının, "Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek" açıklamalarını öne çıkardı.
Rum ve Yunan hükumetlerinin açıklamalarına karşı Türkiye'nin önemli bir tatbikata imza attığı belirtilen haberlerde, "Ankara, Kıbrıs'ın kuzey denizinde bugün başlayıp, perşembeye kadar sürecek askeri tatbikatla Rum ve Yunan hükumetlerine cevap verdi" denildi. Haberlerde, tatbikatın Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Rum dengi Nikos Hristodulidis'in de Avrupa Birliği'ndeki (BM) mevkidaşlarıyla yaptığı temasların hemen ardından geldiğine dikkat çekildi.
Acil durum toplantısı
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise Türkiye'nin adımları karşısında siyasi parti başkanlarını acil olarak toplantıya çağırdı. Çarşamba günü yapılacak toplantıda en önemli gündem başlığının Doğu Akdeniz olacağı kaydedildi.