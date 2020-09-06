Akdeniz Fırtınası Tatbikatı nedeniyle acil olarak toplandılar

Rum ve Yunan hükumetlerinin açıklamalarına karşı Türkiye'nin önemli bir tatbikata imza attığı belirtilen haberlerde, "Ankara, Kıbrıs'ın kuzey denizinde bugün başlayıp, perşembeye kadar sürecek askeri tatbikatla Rum ve Yunan hükumetlerine cevap verdi" denildi. Haberlerde, tatbikatın Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Rum dengi Nikos Hristodulidis'in de Avrupa Birliği'ndeki (BM) mevkidaşlarıyla yaptığı temasların hemen ardından geldiğine dikkat çekildi.