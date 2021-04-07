Akdeniz diyeti nedir örnek menü 2 haftada 8 kilo verin!
En çok bilinen diyetlerden biri olan Akdeniz diyeti sayesinde 2 hafta gibi bir sürede 8 kilo vermeniz mümkün. İşte örnek Akdeniz diyeti listesi...
Fazla kilolardan kalıcı olarak kurtulmanın yolu şüphesiz ki uzun vadeli, sağlıklı diyetlerden geçiyor. Akdeniz diyeti de Akdeniz'e özgü ve bilinen en sağlıklı diyetler arasında yer alıyor.
Akdeniz diyeti dünyada “Med Diet” olarak bilinen, 1960’lı yıllardan beri İspanya, İtalya, Türkiye ve Yunanistan gibi ülkelerde yaşayan insanların beslenme düzenini model alan bir diyet çeşididir.
Akdenizliler bol bol taze balık yer. Taze balık beyin sağlığını destekleyen bir numaralı besinlerden biridir. Balık ile beraber bol da tavuk tüketen Akdeniz insanları, ayda sadece 4–5 defa kırmızı et tüketirler.Yüksek miktarda zeytin yağı ve balık yemek Akdeniz diyetini sağlıklı yağ açısından bayağı zengin kılar.Akdeniz mevsimi meyve ve sebzeler için çok ılımlı bir mevsim olduğu için buranın insanı her ikisini de bol bol tüketir. Sebzeler çoğunlukla çiğ ya da az pişmiş olarak yenir.
Akdeniz Diyeti 1993 yılında Harvard'ın Sağlık Örgütü tarafından incelenmiş ve birçok hastalığın tedavi sürecinde bir beslenme çeşidi olarak önerilmiş. Üstelik ''Akdeniz Diyeti Piramidi'' de oluşturulmuş. Oluşturulan bu piramidin tabanında sebzeler ve meyveler,zeytinyağı ve tahıllar, üzerinde balık ve deniz ürünleri, onun da üzerinde süt ürünleri, ardından tavuk eti ve son sırada ise kırmızı et yer alıyor.Piramitten de anlayacağınız üzere bu beslenme çeşidinin temelinde Akdeniz mutfağının en sevilen malzemeleri yer alıyor. Peki Akdeniz diyetinde ne yenir?