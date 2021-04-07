Akdeniz diyeti nedir örnek menü 2 haftada 8 kilo verin!

Akdeniz Diyeti 1993 yılında Harvard'ın Sağlık Örgütü tarafından incelenmiş ve birçok hastalığın tedavi sürecinde bir beslenme çeşidi olarak önerilmiş. Üstelik ''Akdeniz Diyeti Piramidi'' de oluşturulmuş. Oluşturulan bu piramidin tabanında sebzeler ve meyveler,zeytinyağı ve tahıllar, üzerinde balık ve deniz ürünleri, onun da üzerinde süt ürünleri, ardından tavuk eti ve son sırada ise kırmızı et yer alıyor.Piramitten de anlayacağınız üzere bu beslenme çeşidinin temelinde Akdeniz mutfağının en sevilen malzemeleri yer alıyor. Peki Akdeniz diyetinde ne yenir?