Akciğer kanserine yakalanmıştı! Billur Kalkavan'dan sevindiren haber geldi

Birçok projede yer alarak, oyunculuğu ile hafızalara kazınan Billur Kalkavan akciğer kanserine yakalanmıştı. Yakın arkadaşı Hamdi Alkan'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla Billur Kalkavan'ın Akciğer Kanseri ile mücadele ettiği ortaya çıkmıştı. Zor günlerden geçen, kanser tedavisi gören Kalkavan'dan sevindiren haberler geldi. Sağlık durumunu takipçileriyle paylaşan oyuncu eve döneceğini tek sorunun iştah olduğunu söyledi.. Sonuçların mükemmel olduğunu söyleyen Kalkavan "Lezyonlar çürüyor, beynim tertemiz" dedi..