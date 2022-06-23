Akciğer kanserine yakalanmıştı! Billur Kalkavan'dan sevindiren haber geldi
Oyuncu olarak hafızalara kazınan Billur Kalkavan akciğer kanserine yakalanmıştı. Hayranlarını üzen haberi ise oyuncu arkadaşı Hamdi Alkan paylaşımıyla duyurmuştu. Zor günlerden geçen, tedavi gören Kalkavan'dan sevindiren haberler geldi. Sağlık durumunu takipçileriyle paylaşan oyuncu eve döneceğini tek sorunun iştah olduğunu söyledi..
Birçok projede yer alarak, oyunculuğu ile hafızalara kazınan Billur Kalkavan akciğer kanserine yakalanmıştı. Yakın arkadaşı Hamdi Alkan'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla Billur Kalkavan'ın Akciğer Kanseri ile mücadele ettiği ortaya çıkmıştı. Zor günlerden geçen, kanser tedavisi gören Kalkavan'dan sevindiren haberler geldi. Sağlık durumunu takipçileriyle paylaşan oyuncu eve döneceğini tek sorunun iştah olduğunu söyledi.. Sonuçların mükemmel olduğunu söyleyen Kalkavan "Lezyonlar çürüyor, beynim tertemiz" dedi..
Yeni haberler var
59 yaşındaki oyuncu Billur Kalkavan, şu sıralar zor günler yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda Akciğer kanserine yakalandığını duyuran Billur Kalkavan’dan yeni haber geldi.
Akciğer kanseri ile mücadele ediyordu
Hamdi Alkan, geçtiğimiz mayıs ayında yakın dostu Billur Kalkavan'ı Bodrum'daki evinde ziyaret etmişti. Alkan'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla Billur Kalkavan'ın Akciğer Kanseri ile mücadele ettiği ortaya çıkmıştı..
"Tek sorunum iştah.."
Tedavisine devam eden Billur Kalkavan, sağlık durumunu takipçileri ile paylaştı. 'Tek sorunum iştah' diyen Kalkavan, eve dönüşün de müjdesini verdi.