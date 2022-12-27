Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan isyan etti! "Herkes ağlayarak arıyor, telefonlar susmuyor..."

Gözleri dolan ve konuşmakta güçlük çeken Armağan Çağlayan sözlerine ise şöyle devam etmişti: "Ben de Billur hanım gibi chek-up'a gittim ve chek-upta çıktı. Şimdi mesela korkuyor muyum? Hayır! Bir tek şeyden korkuyorum. Acı çekmek istemiyorum. Belki Billur da öyle düşündü. Ama tam olarak ne öyle diyorlar, ne de böyle diyorlar..." ifadelerini kullanmıştı.