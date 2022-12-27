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Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan isyan etti! "Herkes ağlayarak arıyor, telefonlar susmuyor..."

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Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan isyan etti! "Herkes ağlayarak arıyor, telefonlar susmuyor..."

Akciğer kanserine yakalanan ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan geçtiğimiz günlerde Youtube kanalındaki programına doktorunun tavsiyesi üzerine veda ettiğini açıklamıştı. Hakkında çıkan 'veda' haberlerinin 'öldü' gibi yayılmasının ardından isyan eden Çağlayan sosyal medya hesabından yaptıpı paylaşım ile isyan etti. Ünlü isim paylaşımında "Herkes öldüm zannediyor, telefonlar susmuyor! Ayıptır yahu!" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan isyan etti! "Herkes ağlayarak arıyor, telefonlar susmuyor..."

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalındaki programına konuk olmuş ve akciğer kanseri olduğunu açıklayan Çağlayan, Bahadırlı ile konuşurken duygusal anlar yaşamışarak gözyaşlarını tutamamıştı. 

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Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan isyan etti! "Herkes ağlayarak arıyor, telefonlar susmuyor..."

"VEFAT ETTİĞİ GÜN CİĞERİMDE KİTLE BULUNDU"
Armağan Çağlayan "Billur Hanım'ın vefat ettiği gün benim ciğerimde bir kitle bulundu. Vefat haberini okuduğumda, sanki bende o gün birşey bulunmamış gibi hissettim. Çok acayip bir duygu" demişti.

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Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan isyan etti! "Herkes ağlayarak arıyor, telefonlar susmuyor..."

Gözleri dolan ve konuşmakta güçlük çeken Armağan Çağlayan sözlerine ise şöyle devam etmişti: "Ben de Billur hanım gibi chek-up'a gittim ve chek-upta çıktı. Şimdi mesela korkuyor muyum? Hayır! Bir tek şeyden korkuyorum. Acı çekmek istemiyorum. Belki Billur da öyle düşündü. Ama tam olarak ne öyle diyorlar, ne de böyle diyorlar..." ifadelerini kullanmıştı.

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Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan isyan etti! "Herkes ağlayarak arıyor, telefonlar susmuyor..."

Çağlayan'ın sözleri üzerine Buğra Bahadırlı, "Doğru söylüyorlar. Çünkü süreci de anlatayım... Pet scan çektikleri zaman, pette çıksa bile aslında bunun gerçekte ne olduğu biyopsi yapılınca, türüne, genetiğine bakacaklar. Çözüledebilir. Ameliyatla alıp hallediyorlar. Hiç endişe etmeyin." diyerek süreci anlatmıştı.

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