Akciğer kanseri belirtileri akciğer kanseri riskini artıran 6 faktör!

Sigaranın en büyük risk faktörü olduğu akciğer kanserine yakalanmada çevresel faktörlerin öneminin altı çiziliyor. Yapılan çalışmalar özellikle sanayileşmenin arttığı bölgelerde daha sık görülen akciğer kanserine yakalanma yaşının 50 – 65 arasında olduğunu gösteriyor. Peki akciğer kanseri belirtileri ve tedavi yöntemleri neler? Bu soruların yanıtları haberimizin devamında...