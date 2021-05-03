Akciğer kanseri belirtileri akciğer kanseri riskini artıran 6 faktör!
Akciğer kanseri, kanser ölümlerinin yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Türkiye'de her yıl 30 bine yakın yeni akciğer kanseri tanısı konuyor. Göğüs Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Abdullah Erdoğan hastalık ve korunma yollarını anlattı.
Sigaranın en büyük risk faktörü olduğu akciğer kanserine yakalanmada çevresel faktörlerin öneminin altı çiziliyor. Yapılan çalışmalar özellikle sanayileşmenin arttığı bölgelerde daha sık görülen akciğer kanserine yakalanma yaşının 50 – 65 arasında olduğunu gösteriyor. Peki akciğer kanseri belirtileri ve tedavi yöntemleri neler? Bu soruların yanıtları haberimizin devamında...
Kadınlarda akciğer kanseri riski artıyor
Akciğer kanserinin üçte ikisi yani yaklaşık %65’lik kısmı, önlenebilir sebeplerden kaynaklanmaktadır. Kalan üçte birlik kısım ise yaş, genetik, biyolojik nedenler gibi önlenemeyen durumlar olmaktadır. Türkiye’de kanser görülme oranında akciğer kanserinin erkeklerde neredeyse ilk sıradadır. Fakat son yıllarda yapılan araştırmalar, kadınların tütün kullanımın artışından dolayı akciğer kanseri görülme oranının arttığını göstermektedir.
Akciğer kanserini artıran risk faktörleri şunlardır;
Tütün ve tütün ürünleri
Hava kirliliği
Arsenik, radon gazı gibi bazı kimyasal maddelere nefes yolu ile maruz kalmak
Kömür, karbon vb kullanımı
Uzun süreli seyreden kronik akciğer hastalıkları
Genetik nedenler
Akciğer kanserinde belirtiler şu şekildedir;
Öksürük
Halsizlik
Hızlı kilo kaybı
İştahta değişiklik
Nefes darlığı
Gece ve zamansız terleme
Göğüs ağrısı
Ses kısıklığı
Yutma güçlüğü
Kanlı, balgamlı öksürük