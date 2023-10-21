Akbank'ın patronu Suzan Sabancı 28 yıllık kocasından 10 dakikada boşandı
AKBANK Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, 28 yıldır evli olduğu Sabancı Holding üst düzey yöneticisi olan 28 yıllık eşi Haluk Dinçer'den 10 dakika süren dava ile boşandı.
Sabancı Ailesi'nde boşanma. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, 28 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Haluk Dinçer'den boşandı. Önceki gün 10 dakika süren boyanma davası sonrası eski eşler birlikte çalışmaya devam edecek.
Suzan Sabancı ve Haluk Dinçer çifti önceki gün Beykoz Adliyesi'nde 10 dakika süren duruşmayla resmen boşandı.
Sabah yazarı Bülent Cankut, boşanacakları iddiaları üzerine Suzan Sabancı ile konuşmuş ve Sabancı, "28 yıllık sevgi ve saygıyla dolu, renkli bir evlilik yaşantımızın ardından, iyi düşünerek, çocuklarımızla da istişare ederek bu birlikteliği sonlandırma kararı aldık" demişti.
Sabancı Holding'in Gıda ve Perakendecilik Grup Başkanı olan TÜSİAD eski Başkanı Haluk Dinçer de "Bundan sonraki süreçte, çekirdek ailemizin birliğini korumaya kararlıyız" demişti.