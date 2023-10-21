Akbank'ın patronu Suzan Sabancı 28 yıllık kocasından 10 dakikada boşandı

Sabah yazarı Bülent Cankut, boşanacakları iddiaları üzerine Suzan Sabancı ile konuşmuş ve Sabancı, "28 yıllık sevgi ve saygıyla dolu, renkli bir evlilik yaşantımızın ardından, iyi düşünerek, çocuklarımızla da istişare ederek bu birlikteliği sonlandırma kararı aldık" demişti.