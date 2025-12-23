Akasya Durağı'nın Safiye'si uzun yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görenler tanıyamadı
Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı Safiye karakteriyle tanınan Gülay Baltacı, uzun süre sonra yeniden gündeme geldi. ''Usmanım nere gidersin'' repliği ile hafızalara kazınan oyuncunun son hali büyük yankı uyandırdı. Baltacı'ya hayranlarından çok sayıda yorum gelirken, yıllar içinde yaşadığı değişim de dikkat çekti.
Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren ünlü oyuncunun yıllara meydan okuyan görüntüsü dikkat çekti.