Akasya Durağı'nın Safiye'si uzun yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görenler tanıyamadı

Akasya Durağı'nın unutulmaz Safiye'si Gülay Baltacı, yıllar sonra ortaya çıkan son haliyle gündeme damgasını vurdu. Bir dönemin en çok konuşulan repliği olan ''Usmanım nere giderdin'' ile hafızalarda yer eden Baltacı'nın değişimi sosyal medyada merak uyandırırken, hayranlarından gelen yorumlar da kısa sürece yağmur oldu yağdı.