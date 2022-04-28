Akasya Durağı'nın Can'ını bir de şimdi görün kocaman bir delikanlı oldu!
2008-2012 senesinde Kanal D’de yayınlanan Akasya Durağı dizisinde Can karakteriyle üne kavuşan Erimşah Bora sosyal medyada değişimiyle gündem oldu.
Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora'nın hali görenleri bir hayli şaşırttı. Yıllar içinde kocaman ve yakışıklı bir delikanlıya dönüşen genç oyuncu hem değişimiyle şaşırttı hem de kendisine hayran bıraktı.
5 sezon boyunca konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgi çeken Akasya Durağı'nda çocuk oyuncu olarak karşımıza çıkan Erimşah Bora, Can karakterine hayat verdi.
Gülbin ve Sinan'ın oğlu, Şaziment'in torunu Can Kaya olarak seyirci karşısına çıkan Erimşah Bora, yıllar içinde kocaman bir delikanlı oldu.
Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan ancak oyunculuk kariyerine devam etmek isteyen Bora, görenleri şaşkınlığa uğrattı.