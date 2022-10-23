Akasya Durağı Dilek'in son hali Usman Aga'yı sinirlendirebilir!
Bir dönemin sevilen dizisi Akasya Durağı'nın Dilek'i son hali şaşkınlık yarattı. Estetik yaptığı görülen oyuncunun yıllar içindeki değişimi gündeme geldi. Pelin Sönmez'in paylaşımlarına yorum yağdı. Pelin Sönmez'in değişimini görenler ''Usman Aga görmesin'' ve ''Estetik sen nelere kâdirsin'' gibi yorumlarda bulundu.
Çiçek Taksi dizisinin uyarlanmış versiyonu olan Akasya Durağı dizisi, 5 sezon boyunca Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. 2008 yılında başlayan dizi, birçok usta oyuncuyu bir araya getirdi.
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Akasya Durağı'nda Cezmi Baskın'ın hayat verdiği ''Osman'' karakterinin kızı Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez, son haliyle dikkat çekti.
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Cem Candar ile evlenen oyuncu, şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.
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34 yaşındaki oyuncu değişimiyle şaşırttı.
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