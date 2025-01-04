Akaryakıta yeni zam geliyor! Tabelalar salı günü değişiyor
Benzin fiyatına salı günü zam gelmesi bekleniyor. Akaryakıt fiyatları yüzde 6'lık ÖTV zammının ardından yeniden değişiyor. Beklenen benzin zammı 7 Ocak'tan itibaren geçerli olabilir. Benzin grubunda pazartesi akşam 1.27 TL fiyat artışı bekleniyor. İşte zam öncesi güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları.
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. 7 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin fiyatına zam bekleniyor.
Yapılacak zam pompaya yansıyabilir. Döviz kurlarındaki volatilite ve artan vergiler, akaryakıt fiyatlarının sık sık değişmesine neden oluyor.
BENZİN FİYATINA ZAM GELİYOR
Foreks Haber'in sektörden aldığı bilgiye göre, benzin grubunda pazartesi akşam 1.27 TL zam bekleniyor. Motorin grubunda herhangi bir zam öngörülmedi.
1 Ocak itibarıyla yüzde 6'lık ÖTV zammı pompaya yansırken salı günü benzin grubuna gelecek zammın da pompaya yansıması bekleniyor. Yeni akaryakıt fiyatları 7 Ocak Salı gününden itibaren tabelaları değiştirebilir.