BIST 11.073
DOLAR 42,20
EURO 48,74
ALTIN 5.416,68

Akaryakıta gece yarısı zam geldi! Tabelada 60 lira göründü işte güncel fiyatlar

|
Akaryakıta gece yarısı zam geldi! Tabelada 60 lira göründü işte güncel fiyatlar

Beklenen akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları indirim veya zam ile değişiyor. Motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki güncel durum ise merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde gelen zammın ardından motorin fiyatları yeniden değişti. Peki 7 Kasım 2025 tarihinde motorin, benzin ve otogaz fiyatlarında son durum ne? Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında son durum ne?

Akaryakıta gece yarısı zam geldi! Tabelada 60 lira göründü işte güncel fiyatlar - Resim: 1

Akaryakıta zam geldi... Dolar kurundaki dalgalanmalar, jeopolitik gerilimler, petrol fiyatlarında yaşanan değişimler akaryakıt tabelasına yansıyor. Araç sahipleri ise fiyat değişimlerini yakından takip ediyor. Son olarak motorine bu gece yarısı itibarıyla zam geldi.

19
Akaryakıta gece yarısı zam geldi! Tabelada 60 lira göründü işte güncel fiyatlar - Resim: 2

Geçtiğimiz hafta motorine 3 TL'lik zam gelmiş ardından benzine 1 TL 14 kuruş zam gelmişti. Araç sahiplerini üzecek zam ise yeniden geldi. Gece yarısı itibarıyla akaryakıt tabelası değişti.

29
Akaryakıta gece yarısı zam geldi! Tabelada 60 lira göründü işte güncel fiyatlar - Resim: 3

Motorine zam

Buna göre, motorine 2 TL 7 kuruş zam yapıldı. Böylece, motorin fiyatları bazı şehirlerde 60 TL'ye dayandı.

39
Akaryakıta gece yarısı zam geldi! Tabelada 60 lira göründü işte güncel fiyatlar - Resim: 4

MOTORİN 10 ŞEHİRDE 60 TL'Yİ GEÇTİ

Bazı akaryakıt istasyonlarında ise motorin fiyatı 60 TL'yi geçti. 60 TL'yi geçen şehirler ise şu şekilde:

Bingöl: 60.02 TL

Bitlis: 60.12 TL

Elazığ: 60.10 TL

Hakkari: 60.12 TL

Mardin: 60 TL

49