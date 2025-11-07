Akaryakıta gece yarısı zam geldi! Tabelada 60 lira göründü işte güncel fiyatlar
Beklenen akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları indirim veya zam ile değişiyor. Motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki güncel durum ise merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde gelen zammın ardından motorin fiyatları yeniden değişti. Peki 7 Kasım 2025 tarihinde motorin, benzin ve otogaz fiyatlarında son durum ne? Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında son durum ne?
Akaryakıta zam geldi... Dolar kurundaki dalgalanmalar, jeopolitik gerilimler, petrol fiyatlarında yaşanan değişimler akaryakıt tabelasına yansıyor. Araç sahipleri ise fiyat değişimlerini yakından takip ediyor. Son olarak motorine bu gece yarısı itibarıyla zam geldi.
Geçtiğimiz hafta motorine 3 TL'lik zam gelmiş ardından benzine 1 TL 14 kuruş zam gelmişti. Araç sahiplerini üzecek zam ise yeniden geldi. Gece yarısı itibarıyla akaryakıt tabelası değişti.
Motorine zam
Buna göre, motorine 2 TL 7 kuruş zam yapıldı. Böylece, motorin fiyatları bazı şehirlerde 60 TL'ye dayandı.
MOTORİN 10 ŞEHİRDE 60 TL'Yİ GEÇTİ
Bazı akaryakıt istasyonlarında ise motorin fiyatı 60 TL'yi geçti. 60 TL'yi geçen şehirler ise şu şekilde:
Bingöl: 60.02 TL
Bitlis: 60.12 TL
Elazığ: 60.10 TL
Hakkari: 60.12 TL
Mardin: 60 TL