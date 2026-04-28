Akaryakıta çifte zam! Gece yarısı tabelalar değişti
Akaryakıta yapılan çifte zam, gece yarısı itibarıyla pompaya yansıdı. Buna göre benzinin litre fiyatı 98 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 2,30 TL arttı.
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını yukarı yönlü etkilemeyi sürdürüyor. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,9 artarak 103,60 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 98,30 dolardan alıcı buldu. Petroldeki bu artış çifte zam getirdi.
Son düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatına 98 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 2 lira 30 kuruş zam yapıldı. Yapılan artışların pompa fiyatlarına doğrudan yansıdığı belirtildi.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI : Benzin litre fiyatı: 63.74 TL, Motorin litre fiyatı: 71.64 TL, LPG litre fiyatı: 34.99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI : Benzin litre fiyatı: 63.60 TL, Motorin litre fiyatı: 71.50 TL, LPG litre fiyatı: 34.39 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI : Benzin litre fiyatı: 64.71 TL, Motorin litre fiyatı: 72.76 TL, LPG litre fiyatı: 34.87 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI : Benzin litre fiyatı: 64.99 TL, Motorin litre fiyatı: 73.03 TL, LPG litre fiyatı: 34.79 TL