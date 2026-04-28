Akaryakıta çifte zam! Gece yarısı tabelalar değişti

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını yukarı yönlü etkilemeyi sürdürüyor. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,9 artarak 103,60 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 98,30 dolardan alıcı buldu. Petroldeki bu artış çifte zam getirdi.